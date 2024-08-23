Происшествия 23.08.2024 в 09:26

В Бурятии легковушка выехала на встречку и столкнулась с цементовозом

Ее водителя доставили в больницу
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии легковушка выехала на встречку и столкнулась с цементовозом

Вчера днем, 22 августа, на дороге Бурятии столкнулись легковой автомобиль с цементовозом. От легковушки почти ничего не осталось. Ее водителя срочно доставили в больницу.

- В Иволгинском районе 34-летняя водитель автомобиля «Заз Шанс» следовала по автодороге Р-258 «Байкал». Вблизи с. Сотниково она выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с цементовозом «Шакман», - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести. Она была госпитализирована в медицинское учреждение.

Фото: ГИБДД РБ

 

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ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

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