Происшествия 23.08.2024 в 09:29

В Улан-Удэ 19-летний студент загремел за решетку за распространение «синтетики»

Для продажи зелья молодой человек использовал подростка
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ 19-летний студент загремел за решетку за распространение «синтетики»
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего студента колледжа. Он обвинялся в покушении на сбыт и незаконный сбыт наркотиков в значительном размере в составе организованной группы. Также молодому человеку инкриминировали ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем), и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с апреля по август 2023 года студент занимался сбытом синтетических наркотиков через интернет, и легализацией денег, полученных от их продажи. Также он вовлек в свою преступную деятельность несовершеннолетнего.

Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал юношу виновным. Он приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Фото: «Номер один»
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