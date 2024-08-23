В Улан-Удэ 19-летний студент загремел за решетку за распространение «синтетики»

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего студента колледжа. Он обвинялся в покушении на сбыт и незаконный сбыт наркотиков в значительном размере в составе организованной группы. Также молодому человеку инкриминировали ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем), и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с апреля по август 2023 года студент занимался сбытом синтетических наркотиков через интернет, и легализацией денег, полученных от их продажи. Также он вовлек в свою преступную деятельность несовершеннолетнего.Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал юношу виновным. Он приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: «Номер один»