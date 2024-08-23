В Бурятии мать устроившего ДТП подростка оштрафуют на 30 тысяч

Очередное ДТП с подростком на мотоцикле произошло вчера в Джидинском районе Бурятии. За то, что школьник не справился с управлением и перевернулся, оштрафуют его мать.

- Около 4-х часов дня 13-летний водитель мотоцикла «Ролиз Спорт» без прав следовал по ул. Стадионной села Петропавловка. Не справившись с управлением, он опрокинулся. В результате ДТП у юного водителя ушибы и ссадины, а его 13-летний пассажир с травмами доставлен в больницу, - рассказали в ГИБДД республики.

За совершенное ДТП к административной ответственности привлечена 33-летняя мать подростка. С ее разрешения мальчик катался на мотоцикле. За передачу прав управления лицу, заведомо не имеющему такого права, штраф составляет 30 тысяч рублей.

Напомним, что 21 августа в Кижингинском районе 48-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» сбила 13-летних подростков на мотоцикле. Все они были доставлены в больницу.

Фото: ГИБДД РБ