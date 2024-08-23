Происшествия 23.08.2024 в 09:50

В Бурятии злостную алиментщицу заставили работать

Женщина задолжала своим детям четверть миллиона рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии злостную алиментщицу заставили работать
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летней жительницы Мухоршибирского района. Она обвинялась в неуплате алиментов.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2021 году женщину лишили родительских прав в отношении двух малолетних детей и обязали платить им алименты. Однако за все прошедшее время мать, имеющая источники дохода, перечислила своим детям всего 12 тысяч рублей. На данный момент её долг по алиментам превысил 260 тыс. рублей.

Рассмотрев материалы дела, Мухоршибирский райсуд признал женщину виновной. Она приговорена к 6 месяцам принудительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства. Также из зарплаты осужденной будут удерживаться причитающиеся детям деньги.

Фото: «Номер один»
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