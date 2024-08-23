Происшествия 23.08.2024 в 10:07
В Бурятии ищут пропавшую молодую женщину
О ней почти месяц ничего не известно
Текст: Елена Кокорина
Сотрудниками полиции Бурятии разыскивается 31-летняя Екатерина Асафова. 3 августа она ушла из дома по ул. Островского и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Приметы женщины: европейской внешности, на вид 27-30 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые до плеч, глаза карие.
На запястье левой руки имеется шрам 3-4 см. Была одета в футболку, трико темного цвета и фиолетовые кроссовки.
При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении в полиции просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8-908-595-85-92, 8-914-056-68-98 или 102.
Фото: полиция Бурятии
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