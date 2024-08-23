В Бурятии ищут пропавшую молодую женщину

Сотрудниками полиции Бурятии разыскивается 31-летняя Екатерина Асафова. 3 августа она ушла из дома по ул. Островского и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы женщины: европейской внешности, на вид 27-30 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы русые до плеч, глаза карие.

На запястье левой руки имеется шрам 3-4 см. Была одета в футболку, трико темного цвета и фиолетовые кроссовки.

При наличии информации о разыскиваемой или ее местонахождении в полиции просят незамедлительно сообщить по телефонам: 8-908-595-85-92, 8-914-056-68-98 или 102.

Фото: полиция Бурятии