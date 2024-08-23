Сухая гроза устроила два новых пожара в лесничествах Бурятии

За прошедшие сутки на территории Бурятии возникло два лесных пожара в Баргузинском и Витимском лесничествах. Причиной пожаров стала сухая гроза.

- Проводятся работы по тушению 10-ти возгораний в Куйтунском, Курумканском, Витимском, Ангоянском и Северо-Байкальском лесничествах. С огнём сражаются 115 человек и 13 единиц лесопожарной техники, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как сообщили в агентстве, на сегодня удалось ликвидировать два лесных пожара в Куйтунском и Ангоянском лесничествах.

- 23 августа продолжается тушение 9-ти возгораний в Баргузинском, Куйтунском, Витимском, Курумканском и Северо-Байкальском лесничествах. С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 585 лесных пожаров. Более 70% возгораний возникло из-за сухих гроз, - добавили в РАЛХ.

В Бурятии еще действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Список мест отдыха, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно, с соблюдением правил пожарной безопасности, опубликован на официальном сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.

Фото: РАЛХ