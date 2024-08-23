За один день в Бурятии задержали более 20 нетрезвых водителей

Вчера, 22 августа, на территории Бурятии выявлено 317 нарушений правил дорожного движения. Только за один день инспекторы ДПС задержали 22 водителей с признаками опьянения. Всех их отстранили от права управления транспортным средством.

- За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 22 аварии с механическими повреждениями ТС. В их числе есть ДТП с пострадавшими, - рассказали в ГИБДД республики.

Напомним, что вчера днем, в аварии пострадала одна женщина и один 13-летний подросток. 34-летняя автоледи выехала на встречную полосу движения в районе с. Сотниково и столкнулась с цементовозом. Женщину доставили в больницу. От сильного удара с тяжеловозом, от ее легковушки почти ничего не осталось.

Подросток получил разные травмы катаясь с 13-летним другом на мотоцикле. Водитель был без прав, не справился с управлением и перевернул мотоцикл. Его пассажир попал в больницу.

Фото: Номер один