Происшествия 23.08.2024 в 10:32

За один день в Бурятии задержали более 20 нетрезвых водителей

Всех их отстранили от управления автомобилем
A- A+
Текст: Елена Кокорина
За один день в Бурятии задержали более 20 нетрезвых водителей

Вчера, 22 августа, на территории Бурятии выявлено 317 нарушений правил дорожного движения. Только за один день инспекторы ДПС задержали 22 водителей с признаками опьянения. Всех их отстранили от права управления транспортным средством.

- За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 22 аварии с механическими повреждениями ТС. В их числе есть ДТП с пострадавшими, - рассказали в ГИБДД республики.

Напомним, что вчера днем, в аварии пострадала одна женщина и один 13-летний подросток. 34-летняя автоледи выехала на встречную полосу движения в районе с. Сотниково и столкнулась с цементовозом. Женщину доставили в больницу. От сильного удара с тяжеловозом, от ее легковушки почти ничего не осталось.

Подросток получил разные травмы катаясь с 13-летним другом на мотоцикле. Водитель был без прав, не справился с управлением и перевернул мотоцикл. Его пассажир попал в больницу.

Фото: Номер один

 

Теги
ДТП ГИБДД водители

Все новости

Жители Улан-Удэ собрали гуманитарную помощь жителям Курской области
23.08.2024 в 11:38
В Бурятии продолжается набор студентов по врачебным специальностям
23.08.2024 в 11:15
Баир Гармаев высоко оценил труд педагогов
23.08.2024 в 10:50
В Бурятии семья с детьми осталась без крыши над головой
23.08.2024 в 10:39
За один день в Бурятии задержали более 20 нетрезвых водителей
23.08.2024 в 10:32
В Бурятии установят 30 новых светофоров
23.08.2024 в 10:18
Сухая гроза устроила два новых пожара в лесничествах Бурятии
23.08.2024 в 10:18
Строители делают подсветку нового терминала аэропорта «Байкал»
23.08.2024 в 10:10
В Бурятии ищут пропавшую молодую женщину
23.08.2024 в 10:07
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд в Горьком
23.08.2024 в 10:05
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
В Бурятии семья с детьми осталась без крыши над головой
Пожар в доме возник из-за нескольких одновременно включенных электроприборов
23.08.2024 в 10:39
Сухая гроза устроила два новых пожара в лесничествах Бурятии
Десять других лесники все еще пытаются потушить
23.08.2024 в 10:18
В Бурятии ищут пропавшую молодую женщину
О ней почти месяц ничего не известно
23.08.2024 в 10:07
В Бурятии злостную алиментщицу заставили работать
Женщина задолжала своим детям четверть миллиона рублей
23.08.2024 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru