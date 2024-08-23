Происшествия 23.08.2024 в 10:39
В Бурятии семья с детьми осталась без крыши над головой
Пожар в доме возник из-за нескольких одновременно включенных электроприборов
Текст: Андрей Константинов
Сегодня ранним утром в Кяхте загорелся одноэтажный жилой дом. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, жильцы, включая двоих детей, успели покинуть загоревшееся жилище и позвонили в пожарную часть.
«К месту вызова были направлены пожарные подразделения 14-го Кяхтинского отряда ГПС РБ и 26-й военной пожарной команды – всего 12 человек и 4 единиц техники. Возгорание потушили за 44 минуты. В результате пожара сгорела крыша дома и пристроя», - рассказали в агентстве.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание: в пристрое одновременно было подключено несколько электрических приборов.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«К месту вызова были направлены пожарные подразделения 14-го Кяхтинского отряда ГПС РБ и 26-й военной пожарной команды – всего 12 человек и 4 единиц техники. Возгорание потушили за 44 минуты. В результате пожара сгорела крыша дома и пристроя», - рассказали в агентстве.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание: в пристрое одновременно было подключено несколько электрических приборов.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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