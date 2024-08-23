Происшествия 23.08.2024 в 13:33

Жителя Бурятии посадили на три года за случайный поджог леса

Мужчина бросил окурок и спички в горючий мусор в лесу
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителя Бурятии посадили на три года за случайный поджог леса

В Хоринском районе осудили виновника лесного пожара. Весной текущего года, а именно 30 апреля, житель Бурятии находясь вблизи свалки, проявил преступную небрежность, которая привела к возгоранию.

- Было установлено, что гражданин бросил окурок и спички в горючий мусор, возгорание распространилось на территорию Хоринского лесничества, огонь перешел со свалки. Суд признал его виновным по статье 261 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года и семь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - пояснила Эржэна Шабанова, начальник отдела административной практики Республиканского агентства лесного хозяйства.

Инцидент произошел в период действия особого противопожарного режима, напоминаем, что за разведение открытого огня в лесах Бурятии предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ.

На физических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц - от 60 000 до 90 000 рублей; на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.

 

Фото: РАЛХ

Теги
пожар Бурятия поджог

Все новости

«Пускай поскорей ее заберут в детский дом»
23.08.2024 в 14:10
В Бурятии косарь стащил у строителей 160-литровую бочку масла
23.08.2024 в 14:01
Сельчанка из Бурятии потеряла более 5 млн рублей на «инвестировании»
23.08.2024 в 13:43
Жителя Бурятии посадили на три года за случайный поджог леса
23.08.2024 в 13:33
Единственный международный форум буддистов
23.08.2024 в 12:23
У жителей Улан-Удэ изымут землю и дома ради переездов
23.08.2024 в 12:06
В Улан-Удэ состоялся необычный турнир по футболу «Кубок футбольных мам - 2024»
23.08.2024 в 11:56
Жители Улан-Удэ собрали гуманитарную помощь жителям Курской области
23.08.2024 в 11:38
В Бурятии продолжается набор студентов по врачебным специальностям
23.08.2024 в 11:15
Баир Гармаев высоко оценил труд педагогов
23.08.2024 в 10:50
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
В Бурятии косарь стащил у строителей 160-литровую бочку масла
Воспользоваться похищенным мужчина не успел
23.08.2024 в 14:01
Сельчанка из Бурятии потеряла более 5 млн рублей на «инвестировании»
Все деньги женщина взяла в кредит
23.08.2024 в 13:43
В Бурятии семья с детьми осталась без крыши над головой
Пожар в доме возник из-за нескольких одновременно включенных электроприборов
23.08.2024 в 10:39
За один день в Бурятии задержали более 20 нетрезвых водителей
Всех их отстранили от управления автомобилем
23.08.2024 в 10:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru