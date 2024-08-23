Жителя Бурятии посадили на три года за случайный поджог леса

В Хоринском районе осудили виновника лесного пожара. Весной текущего года, а именно 30 апреля, житель Бурятии находясь вблизи свалки, проявил преступную небрежность, которая привела к возгоранию.

- Было установлено, что гражданин бросил окурок и спички в горючий мусор, возгорание распространилось на территорию Хоринского лесничества, огонь перешел со свалки. Суд признал его виновным по статье 261 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок три года и семь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - пояснила Эржэна Шабанова, начальник отдела административной практики Республиканского агентства лесного хозяйства.

Инцидент произошел в период действия особого противопожарного режима, напоминаем, что за разведение открытого огня в лесах Бурятии предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ.

На физических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц - от 60 000 до 90 000 рублей; на юридических лиц - от 600 000 до 1 000 000 рублей.

Фото: РАЛХ