Сельчанка из Бурятии потеряла более 5 млн рублей на «инвестировании»

Очередной случай крупного мошенничества зарегистрировали на днях в МВД Бурятии. Жертвой аферистов стала 51-летняя жительница Баунтовского района, которая хотела заработать на инвестициях.Как рассказали в МВД, женщина нашла в интернете рекламное объявление о заработке на инвестировании и оставила свою анкету. Далее с ней по схеме связался куратор от инвестиционной компании, который обучил её методике работы в приложении. Гражданка внесла на счет стартовые 25 тысяч рублей. А уже спустя пару дней решила вывести вложения и заработок с инвестиций.Однако аферисты сообщили сельчанке, что для вывода средств ей необходимо написать письмо в «Министерство финансов» и дали фейковый электронный адрес ведомства. С электронной почты женщине поступило ответное письмо с правилами вывода средств.Мошенники убедили сельчанку, что они обеспечили на ее счету «кредитное плечо» - беспроцентный заём, который брокер предоставил для совершения крупных сделок. Для того, чтобы вывести все заработанные деньги, необходимо погасить долг перед компанией.Женщина оформила в кредит более 4 миллионов рублей и перевела деньги на инвестиционный счет. Аферисты на этом не остановились и уверили сельчанку, что она оплатила лишь 80% долга. Женщина вновь взяла кредит и перевела мошенникам еще миллион рублей. Сумма погашения составила 92% долга и ей сообщили, что необходимо внести еще средства, иначе ей не вернется абсолютно ничего. И только тогда сельчанка осознала, что стала жертвой мошенников. Всего она потеряла 5 миллионов 118 тысяч рублей.Фото: «Номер один»