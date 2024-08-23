В Бурятии косарь стащил у строителей 160-литровую бочку масла

В полицию Закаменского району с заявлением о краже обратился представитель коммерческой компании, которая занимается строительством инфраструктурного объекта. Мастер участка сообщил, что с территории, где хранится их техника и имущество, пропала бочка со 160 литрами моторного масла. Ущерб составил более 65 тысяч рублей.«Оперативники уголовного розыска райотдела полиции установили и задержали подозреваемого – 29-летнего местного жителя. Задержанный пояснил, что попросил своего знакомого перевезти бочку с моторным маслом с территории компании под покровом ночи. При этом мужчина ввел товарища в заблуждение, сообщив, что купил масло по низкой цене у работников. Вместе они перевезли бочку в частный дом к подозреваемому. Злоумышленник планировал использовать моторное масло для заправки техники во время покоса», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемый нигде не работает, 10 лет назад его судили за незаконное хранение наркотиков.Фото: «Номер один»