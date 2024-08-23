Происшествия 23.08.2024 в 14:01

В Бурятии косарь стащил у строителей 160-литровую бочку масла

Воспользоваться похищенным мужчина не успел
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии косарь стащил у строителей 160-литровую бочку масла
В полицию Закаменского району с заявлением о краже обратился представитель коммерческой компании, которая занимается строительством инфраструктурного объекта. Мастер участка сообщил, что с территории, где хранится их техника и имущество, пропала бочка со 160 литрами моторного масла. Ущерб составил более 65 тысяч рублей.

«Оперативники уголовного розыска райотдела полиции установили и задержали подозреваемого – 29-летнего местного жителя. Задержанный пояснил, что попросил своего знакомого перевезти бочку с моторным маслом с территории компании под покровом ночи. При этом мужчина ввел товарища в заблуждение, сообщив, что купил масло по низкой цене у работников. Вместе они перевезли бочку в частный дом к подозреваемому. Злоумышленник планировал использовать моторное масло для заправки техники во время покоса», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемый нигде не работает, 10 лет назад его судили за незаконное хранение наркотиков.

Фото: «Номер один»
Теги
кража

Все новости

«Пускай поскорей ее заберут в детский дом»
23.08.2024 в 14:10
В Бурятии косарь стащил у строителей 160-литровую бочку масла
23.08.2024 в 14:01
Сельчанка из Бурятии потеряла более 5 млн рублей на «инвестировании»
23.08.2024 в 13:43
Жителя Бурятии посадили на три года за случайный поджог леса
23.08.2024 в 13:33
Единственный международный форум буддистов
23.08.2024 в 12:23
У жителей Улан-Удэ изымут землю и дома ради переездов
23.08.2024 в 12:06
В Улан-Удэ состоялся необычный турнир по футболу «Кубок футбольных мам - 2024»
23.08.2024 в 11:56
Жители Улан-Удэ собрали гуманитарную помощь жителям Курской области
23.08.2024 в 11:38
В Бурятии продолжается набор студентов по врачебным специальностям
23.08.2024 в 11:15
Баир Гармаев высоко оценил труд педагогов
23.08.2024 в 10:50
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
Сельчанка из Бурятии потеряла более 5 млн рублей на «инвестировании»
Все деньги женщина взяла в кредит
23.08.2024 в 13:43
Жителя Бурятии посадили на три года за случайный поджог леса
Мужчина бросил окурок и спички в горючий мусор в лесу
23.08.2024 в 13:33
В Бурятии семья с детьми осталась без крыши над головой
Пожар в доме возник из-за нескольких одновременно включенных электроприборов
23.08.2024 в 10:39
За один день в Бурятии задержали более 20 нетрезвых водителей
Всех их отстранили от управления автомобилем
23.08.2024 в 10:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru