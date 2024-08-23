Происшествия 23.08.2024 в 17:45
В Бурятии «убийца» марала получил условный срок
Мужчина, изуродовавший скульптуру, раскаялся в содеянном
Текст: Андрей Константинов
Тункинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Туран, который обезобразил скульптуру марала на въезде в населенный пункт.
Напомним, происшествие случилось в мае этого года. Местные жители обнаружили, что у марала оторвана голова, а также повреждены три ноги. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли и изъяли следы предполагаемого злоумышленника, а также гильзы от травматического пистолета.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый –35-летний местный житель. Мужчина задержан по горячим следам. Гражданин не работает, ранее не судим. Во время совершения преступления сельчанин был пьян. Дома у него нашли и изъяли травматический пистолет и голову скульптуры», - сообщили уже на следующий день после происшествия в МВД Бурятии.
Задержанный сознался, что стрелял в марала из травматического пистолета и «добил» скульптуру доской.
На суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Сельчанин пояснил, что в настоящее время им заказана новая скульптура «Орла», которая будет изготовлена примерно в середине сентября.
При вынесении приговора суд в качестве смягчающих обстоятельств учел, что мужчина ранее не судим, у него имеются положительные характеристики, есть на иждивении ребенок, а также родитель, нуждающийся в уходе. Отягчающих обстоятельств обнаружено не было. В свою очередь представитель потерпевшего – сельского поселения «Туран» - не настаивал на строгом наказании. В итоге сельчанин получил 1 год лишения свободы условно. Также с мужчины взыскана 71 тысяча рублей ущерба в пользу сельского поселения.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: МВД Бурятии
Напомним, происшествие случилось в мае этого года. Местные жители обнаружили, что у марала оторвана голова, а также повреждены три ноги. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли и изъяли следы предполагаемого злоумышленника, а также гильзы от травматического пистолета.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый –35-летний местный житель. Мужчина задержан по горячим следам. Гражданин не работает, ранее не судим. Во время совершения преступления сельчанин был пьян. Дома у него нашли и изъяли травматический пистолет и голову скульптуры», - сообщили уже на следующий день после происшествия в МВД Бурятии.
Задержанный сознался, что стрелял в марала из травматического пистолета и «добил» скульптуру доской.
На суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Сельчанин пояснил, что в настоящее время им заказана новая скульптура «Орла», которая будет изготовлена примерно в середине сентября.
При вынесении приговора суд в качестве смягчающих обстоятельств учел, что мужчина ранее не судим, у него имеются положительные характеристики, есть на иждивении ребенок, а также родитель, нуждающийся в уходе. Отягчающих обстоятельств обнаружено не было. В свою очередь представитель потерпевшего – сельского поселения «Туран» - не настаивал на строгом наказании. В итоге сельчанин получил 1 год лишения свободы условно. Также с мужчины взыскана 71 тысяча рублей ущерба в пользу сельского поселения.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: МВД Бурятии
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