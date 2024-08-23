Происшествия 23.08.2024 в 17:45

В Бурятии «убийца» марала получил условный срок

Мужчина, изуродовавший скульптуру, раскаялся в содеянном
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии «убийца» марала получил условный срок
Тункинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Туран, который обезобразил скульптуру марала на въезде в населенный пункт.

Напомним, происшествие случилось в мае этого года. Местные жители обнаружили, что у марала оторвана голова, а также повреждены три ноги. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли и изъяли следы предполагаемого злоумышленника, а также гильзы от травматического пистолета.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый –35-летний местный житель. Мужчина задержан по горячим следам. Гражданин не работает, ранее не судим. Во время совершения преступления сельчанин был пьян. Дома у него нашли и изъяли травматический пистолет и голову скульптуры», - сообщили уже на следующий день после происшествия в МВД Бурятии.

Задержанный сознался, что стрелял в марала из травматического пистолета и «добил» скульптуру доской.

На суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Сельчанин пояснил, что в настоящее время им заказана новая скульптура «Орла», которая будет изготовлена примерно в середине сентября.

При вынесении приговора суд в качестве смягчающих обстоятельств учел, что мужчина ранее не судим, у него имеются положительные характеристики, есть на иждивении ребенок, а также родитель, нуждающийся в уходе. Отягчающих обстоятельств обнаружено не было. В свою очередь представитель потерпевшего – сельского поселения «Туран» - не настаивал на строгом наказании. В итоге сельчанин получил 1 год лишения свободы условно. Также с мужчины взыскана 71 тысяча рублей ущерба в пользу сельского поселения.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: МВД Бурятии
Теги
вандализм

Все новости

В Бурятии «убийца» марала получил условный срок
23.08.2024 в 17:45
Владимир Путин открыл по видеосвязи школу в пригороде Улан-Удэ
23.08.2024 в 16:50
Энхалукский заказник. Какой он - уникальный уголок природы?
23.08.2024 в 16:29
Байкал страдает от пластика
23.08.2024 в 16:20
В Бурятии задержали негостеприимных жителей Гусиноозерска
23.08.2024 в 16:04
Предпринимателей Бурятии приглашают на семинар
23.08.2024 в 15:37
От семечки до сосновой рощи. Как восстанавливают леса в Бурятии
23.08.2024 в 15:28
Пассажиры ВСЖД охотно сдают пустую тару в фандоматы на вокзалах
23.08.2024 в 15:27
В Улан-Удэ временно изменится схема маршрута №57
23.08.2024 в 15:11
Участник парада Победы из Бурятии погиб на СВО
23.08.2024 в 14:48
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
В Бурятии задержали негостеприимных жителей Гусиноозерска
Мужчины отобрали телефон у гостя из соседнего региона
23.08.2024 в 16:04
В Бурятии косарь стащил у строителей 160-литровую бочку масла
Воспользоваться похищенным мужчина не успел
23.08.2024 в 14:01
Сельчанка из Бурятии потеряла более 5 млн рублей на «инвестировании»
Все деньги женщина взяла в кредит
23.08.2024 в 13:43
Жителя Бурятии посадили на три года за случайный поджог леса
Мужчина бросил окурок и спички в горючий мусор в лесу
23.08.2024 в 13:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru