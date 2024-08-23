Происшествия 23.08.2024 в 18:00

В Бурятии нашли мать, выбросившую младенца в реку три года назад

Женщина утверждает, что ребенок уже родился мертвым
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии нашли мать, выбросившую младенца в реку три года назад
Следственный комитет Бурятии сообщил о раскрытии уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения мертвого младенца на берегу реки Селенги на окраине села Сотниково. Жуткое происшествие случилось еще три года назад.

Напомним, 9 мая 2021 года в Сотниково на берегу Селенги прохожие обнаружили тело новорожденного мальчика европейской внешности с обрезанной пуповиной. Оно уже было частично объедено рыбами и птицами. Шокирующая информация быстро разлетелась по соцсетям и вызвала бурю негодования у жителей республики.

Сыщики возбудили уголовное дело по факту убийства малолетнего, назначили экспертизы по давности и причинам смерти малыша. Родившую и бросившую ребенка женщину активно искали: проверяли стоявших на учете рожениц близлежащих сел, брали образцы для сравнительного ДНК-исследования. Однако быстро раскрыть преступление не получилось. Но расследование не прекращалось.

«В ходе проведенных экспертиз был выделен генотип ребёнка, который внесли в единую федеральную базу данных геномной информации, и на постоянной основе проводились сравнительные исследования. Недавно было получено совпадение генотипа ребенка с геномом одной местной жительницы, которая в ходе допроса дала подробные показания о своей беременности и обстоятельствах, при которых она избавилась от новорожденного», - рассказали в следственном ведомстве.

Как выяснилось, женщина проживала в Сотниково с сожителем. Сейчас она утверждает, что мужчина не желал иметь детей. Из-за этого после зачатия она никому не рассказывала о беременности, тайно выносила и затем родила ребенка. Из ее показаний следует, что младенец родился мертвым. Она спрятала его в подполе, а на следующий день положила в пакет и бросила в реку.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается производство ряда сложных экспертиз, в том числе по вопросам о живорожденности ребенка. С учетом выводов экспертов деянию подозреваемой будет дана окончательная правовая оценка. Сейчас женщина содержится под стражей по другому уголовному делу о хищении имущества, по которому в отношении нее вынесен приговор», - сообщили в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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