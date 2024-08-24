Происшествия 24.08.2024 в 12:07

За неделю жители Бурятии перевели мошенникам более 16 млн рублей

Сумма с общего ущерба приближается к полумиллиарду
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Текст: Елена Кокорина
За неделю жители Бурятии перевели мошенникам более 16 млн рублей

Новую печальную статистику приводит прокуратура Бурятии. Согласно их данным, жертвами интернет-преступников по состоянию на 23 августа стали 1 823 жителя республики. Прирост пострадавших от аферистов граждан за одну неделю составил 52 человека.

Общий причиненный ущерб составил 427,8 млн рублей (+ 16,5 млн рублей за последнюю неделю). Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом часто используя такие мессенджеры, как «Ватсапп», «Вайбер» и «Телеграмм». 

- Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями инвестиционных компаний. Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок, - сообщили в прокуратуре республики.

В ведомстве привели пример одного из случаев мошенничества, который произошел накануне.

- В производстве следственного отдела МВД Заиграевского района находилось уголовное дело по факту хищения у гражданина денежных средств.Хищению предшествовал звонок от лжеправоохранителя, по указанию которого мужчина перевел на безопасный счет 479 тыс. рублей. Прокуратурой Заиграевского района было установлено, что звонок прошел с подменного номера, в связи с чем оператора связи привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 500 тыс. рублей, - добавили в ведомстве.

Фото: loon.site

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