Пьяный водитель в Улан-Удэ попался на взятке гаишнику

Пьяный водитель в Улан-Удэ попытался неудачно откупиться от сотрудника ДПС, предложив ему взятку в размере 100 тысяч рублей. Суд города признал его виновным и помимо срока назначил еще и внушительный штраф.

Как рассказали в Октябрьском районном суде г. Улан-Удэ, ранее не судимый мужчина был остановлен сотрудниками ДПС в апреле 2024 года для проверки документов.

- В ходе проверки было установлено, что гражданин находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители стали оформлять протокол об административном правонарушении, но мужчина попросил их не делать этого, не задерживать его автомобиль и не освидетельствовать на состояние опьянения. Взамен он предложил сотрудникам ДПС взятку в размере 100 тысяч рублей. Сотрудники ДПС ответили отказом, - прокомментировали в городском суде.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Также осужденному придется выплатить и штраф в размере 150 тысяч рублей.

Фото: Номер один