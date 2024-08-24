Лесники Бурятии продолжают тушить 11 пожаров

За прошедшие сутки в республике новых возгораний не зарегистрировано. На утро 24 августа в республике действует 11 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Курумканском и Северо-Байкальском районах.

- Возгорания не распространяются. Все очаги находятся под контролем специалистов лесной охраны и авиалесоохраны. Локализован один лесной пожар в Северо-Байкальском районе на площади 60 гектаров, - пояснил первый заместитель руководителя Дмитрий Баклашкин.

Площадь действующих лесных пожаров в настоящее время на территории республики составляет 809,3 га. Угрозы населенным пунктам нет.

- На тушении работает 112 человек и 12 единиц лесопожарной техники. В связи с большим количеством ежедневно возникающих лесных пожаров в лесах республики действует режим ЧС регионального значения, - добавили в РАЛХ.

Фото: РАЛХ