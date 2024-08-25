Жительница Бурятии избила новорожденного

В Кабанском районе женщина избила своего трехмесячного сына. С многочисленными травмами малыша госпитализировали.

По данным следствия, в ночь на 18 августа 2024 года жительница поселка Селенгинске распивала спиртные напитки с подругой в ночном заведении. Женщина поздно вернулась домой и поругалась с сожителем.

Из-за громких криков взрослых грудной ребенок стал плакать. Женщина взяла трехмесячного мальчика, ударила его рукой по груди, а затем бросила на пол. После этого она положила сына на край кровати и легла спать. Однако малыш вскоре упал с кровати.

Сожитель, который после ссоры покинул дом, вернулся под утро и обнаружил ребенка на полу. Мальчика госпитализировали с многочисленными травмами.

Следственный отдел по Кабанскому району СУ СК России по Республике Бурятия в отношении женщины возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.





Фото: "Номер один"