Происшествия 25.08.2024 в 12:39

Жительница Бурятии избила новорожденного

Женщину вывел из себя плач ее малыша

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Текст: Анастасия Величко
Жительница Бурятии избила новорожденного

В Кабанском районе женщина избила своего трехмесячного сына. С многочисленными травмами малыша госпитализировали.

По данным следствия, в ночь на 18 августа 2024 года жительница поселка Селенгинске распивала спиртные напитки с подругой в ночном заведении. Женщина поздно вернулась домой и поругалась с сожителем.

Из-за громких криков взрослых грудной ребенок стал плакать. Женщина взяла трехмесячного мальчика, ударила его рукой по груди, а затем бросила на пол. После этого она положила сына на край кровати и легла спать. Однако малыш вскоре упал с кровати.

Сожитель, который после ссоры покинул дом, вернулся под утро и обнаружил ребенка на полу. Мальчика госпитализировали с многочисленными травмами.

Следственный отдел по Кабанскому району СУ СК России по Республике Бурятия в отношении женщины возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.


Фото: "Номер один"

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избиение новорожденные следственный комитет Селенгинск

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