Пять лесных пожаров осталось потушить в Бурятии

В Бурятии за минувшие сутки потушили два лесных пожара в Баунтовском и Северо-Байкальском районах. Новых возгораний в лесах не зарегистрировано, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«На утро 26 августа в республике действует 5 лесных пожаров: в Баунтовском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Их общая площадь составляет 875 га. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работает 41 человек из числа лесной охраны и сотрудников Авиалесоохраны, задействовано 2 единицы лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.Фото: РАЛХ