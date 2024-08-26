Происшествия 26.08.2024 в 09:37

Житель Улан-Удэ лишился «Хонды» из-за жены

Девушка постоянно ездила без прав, пока не доездилась до уголовного дела
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ лишился «Хонды» из-за жены
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, которая ездила на автомобиле без прав.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в сентябре 2023 года мировой суд лишил девушку водительских прав сроком на полтора года. Несмотря на это, горожанка продолжала ездить на автомобиле. За данное нарушение сотрудники ГИБДД дважды привлекали ее к административной ответственности.

Однако улан-удэнку это не остановило. Пока в феврале этого года она не попалась инспекторам в третий раз. Отметим, что после двух «административок» за езду без прав на водителя возбуждают уже уголовное дело. Что и было сделано.

Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал горожанку виновной. Ей назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 10 месяцев.

Автомобиль «Honda Accord», на котором ездила девушка, суд конфисковал в доход государства. От конфискации машину не спасло даже то, что её собственником был супруг осужденной.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: freepik.com
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