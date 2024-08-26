Житель Улан-Удэ лишился «Хонды» из-за жены

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, которая ездила на автомобиле без прав.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в сентябре 2023 года мировой суд лишил девушку водительских прав сроком на полтора года. Несмотря на это, горожанка продолжала ездить на автомобиле. За данное нарушение сотрудники ГИБДД дважды привлекали ее к административной ответственности.Однако улан-удэнку это не остановило. Пока в феврале этого года она не попалась инспекторам в третий раз. Отметим, что после двух «административок» за езду без прав на водителя возбуждают уже уголовное дело. Что и было сделано.Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал горожанку виновной. Ей назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 10 месяцев.Автомобиль «Honda Accord», на котором ездила девушка, суд конфисковал в доход государства. От конфискации машину не спасло даже то, что её собственником был супруг осужденной.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: freepik.com