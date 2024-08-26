Сельские школьники в Бурятии чуть не остались без спортзала

В Тункинском районе Бурятии подрядная организация еле справлялась со капитальным ремонтом спортивного зала в сельской школе. Чтобы не оставить местных ребят без занятий физкультурой, в дело вмешалась прокуратура и решительно поторопила рабочих.

Работы по капремонту спортзала школы в селе Туран, проходили в рамках нацпроекта «Образование».

- Установлено, что надлежащий строительный контроль заказчиком не осуществлялся. Имелись факты отставания от графика производства работ. В связи с этим прокурор района объявил директору школы предостережение о недопустимости нарушения закона, - рассказали в прокуратуре республики.

В результате принятых мер подрядные работы выполнены в срок. Здание спортивного зала готово к эксплуатации и новому учебному году.

Фото: прокуратура Бурятии