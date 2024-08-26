За выходные в Бурятии произошло более 50 аварий

За два выходных дня – 24-25 августа – в Бурятии произошло 54 аварии с механическими повреждениями ТС. В их числе есть несколько ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения.

В субботу и воскресенье на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 650 нарушений правил дорожного движения.

- За два дня были задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 36 водителей. Все они находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 8 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Шесть автомобилистов были задержаны в нетрезвом состоянии за рулем в течение года уже не в первый раз, - рассказали в ГИБДД республики.

Фото: Номер один