Происшествия 26.08.2024 в 10:21

Жителя Бурятии осудили за поджог человека

Мужчине дали всего 3 года, но и это наказание он посчитал слишком суровым
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Бурятии осудили за поджог человека
Тункинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его обвиняли по п. «б» ч. 2 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью».

Согласно материалам дела, в сентябре 2023 года обвиняемый умышленно, желая причинить особые физические и моральные страдания, облил мужчину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. Одежда на потерпевшем мгновенно загорелась, от чего тот получил сильные ожоги.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 3 годам колонии общего режима. Отметим, что санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Несмотря на мягкое наказание, защита обвиняемого, напротив, посчитала приговор слишком суровым и подала апелляционную жалобу. В ней адвокат просил учесть ряд смягчающих обстоятельств и «скостить» срок. Однако сделать это не удалось.

«Изучив материалы уголовного дела и обсудив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции признал назначенное наказание справедливым и соразмерным содеянному», - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Фото: pixabay.com

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