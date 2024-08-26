Жителя Бурятии осудили за поджог человека

Тункинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Его обвиняли по п. «б» ч. 2 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью».Согласно материалам дела, в сентябре 2023 года обвиняемый умышленно, желая причинить особые физические и моральные страдания, облил мужчину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. Одежда на потерпевшем мгновенно загорелась, от чего тот получил сильные ожоги.Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 3 годам колонии общего режима. Отметим, что санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.Несмотря на мягкое наказание, защита обвиняемого, напротив, посчитала приговор слишком суровым и подала апелляционную жалобу. В ней адвокат просил учесть ряд смягчающих обстоятельств и «скостить» срок. Однако сделать это не удалось.«Изучив материалы уголовного дела и обсудив доводы жалобы, суд апелляционной инстанции признал назначенное наказание справедливым и соразмерным содеянному», - сообщили в Верховном суде Бурятии.Фото: pixabay.com