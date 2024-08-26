Парапланерист в Бурятии упал с большой высоты

В минувшую субботу, 24 августа в районе Бурятии упал летающий парапланерист. Падая с высоты птичьего полета, спортсмен получил травмы различной степени тяжести. Подробности о его состоянии пока не известны.

- По предварительным данным парапланерист зацепился за провода и упал вниз с большой высоты. На место выехала бригада Территориального центра медицины катастроф Республики Бурятия. Пострадавшему была оказана вся необходимая медицинская помощь, и пациент с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждения г. Улан-Удэ, - прокомментировали в ТЦМК республики.

Фото: loon.site