В Бурятии потушили пожар в центральной районной больнице

Поздней ночью 25 августа в подвале главного корпуса Центральной районной больницы Закаменска произошел пожар. На место происшествия выехали огнеборцы 4-го Закаменского отряда ГПС РБ.«Для тушения очага возгорания в сильно задымлённом помещении работало два звена газодымзащитной службы. Пожар потушили в течение полутора часов на общей площади 16 кв.м. Пострадавших нет: на момент возгорания в здании больницы шел ремонт, поэтому пациентов внутри не было», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате пожара в подвале обгорело помещение гардероба. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС