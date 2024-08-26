Происшествия 26.08.2024 в 11:25

Самолеты из Улан-Удэ в Таксимо будут летать чаще

Авиамаршрут оказался очень востребованным
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Текст: Елена Кокорина
Самолеты из Улан-Удэ в Таксимо будут летать чаще

С 30 августа по 28 сентября по авиамаршруту Улан-Удэ-Таксимо-Улан-Удэ вводится две дополнительные частоты. Авиаперевозки осуществляет авиакомпания «Ангара».

Из Улан-Удэ в Таксимо в этот период можно будет улететь по средам, пятницам и субботам. В обратном направлении – по средам и пятницам. В пятницу запланировано два вылета. Билеты уже в продаже.

- Авиамаршрут Улан-Удэ-Таксимо-Улан-Удэ очень востребован и после переговоров с авиаперевозчиком, было принято решение о вводе новых частот, по пятницам и субботам. В настоящее время рейсы выполняются по средам и пятницам, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
 Отметим, что авиакомпания «Ангара» также запустила дополнительный прямой рейс Таксимо-Иркутск по субботам.

фото: Минтранс Бурятии

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