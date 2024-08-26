Происшествия 26.08.2024 в 11:56

GPS помог жителю Бурятии найти свой угнанный автомобиль

Прежде чем угнать авто, вор украл из квартиры ключи
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Текст: Елена Кокорина
GPS помог жителю Бурятии найти свой угнанный автомобиль

В один из поздних вечеров выйдя на свой балкон, житель Закаменского района Бурятии, не обнаружил припаркованный у дома автомобиль. Мужчина тут же позвонил в полицию и попытался самостоятельно его отследить с помощью GPS.

- Владелец сообщил, что транспортное средство похитили со двора жилого дома. Отсутствие автомобиля мужчина заметил, когда вышел с другом на балкон. Благодаря установленному в машине GPS-навигатору он смог отследить передвижение своего автомобиля, поэтому уже вскоре он был обнаружен и остановлен на одной из улиц города, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии совместно с сотрудниками ДПС задержали водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

- Задержанный, ранее судимый 36-летний житель Закаменска, был доставлен в отдел полиции. Ключи от автомобиля он похитил из незапертой квартиры автовладельца, незаметно зайдя туда. Возбуждено уголовное дело, - добавили в ведомстве.

Фото: Росгвардия Бурятии

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