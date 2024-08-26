Происшествия 26.08.2024 в 12:30
В Улан-Удэ пожилой водитель сбил подростка
Наезд случился на пешеходном переходе
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром на улице Терешковой.
«По предварительным данным, около 10 часов утра на ул. Терешковой 64-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнего подростка. В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: «Номер один»
«По предварительным данным, около 10 часов утра на ул. Терешковой 64-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнего подростка. В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: «Номер один»
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