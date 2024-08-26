В Улан-Удэ пожилой водитель сбил подростка

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром на улице Терешковой.«По предварительным данным, около 10 часов утра на ул. Терешковой 64-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнего подростка. В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: «Номер один»