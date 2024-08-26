Происшествия 26.08.2024 в 13:40

В Бурятии туристы спасли погибающего монгольского мальчика

В ходе фотосессии на водопадах ребенок упал в реку
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии туристы спасли погибающего монгольского мальчика
Вайбер-чат «Тунка-инфо.24/7» рассказал историю спасения 7-летнего мальчика из Монголии, который едва не погиб в ходе отдыха в районе.

Как сообщили в чате, мальчик с семьей приехал на отдых в Аршан. Там семья пошла прогуливаться на водопады. Во время фотосессии мальчик сорвался в воду, и его унесло течением вниз головой.

На помощь ребенку бросились несколько отдыхавших там мужчин. Они смогли выловить мальчика из реки. К этому времени ребенок уже не подавал признаков жизни, имел множественные ушибы головы и рассеченную область вокруг глаза.

Мужчины реанимировали мальчика и доставили его в центр поселка Аршан, где передали медикам. Как уточнили в чате, в спасении ребенка участвовали жители Омска, Улан-Удэ, Саянска и поселка Селенгинск.

Фото: «Номер один»
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