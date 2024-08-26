В Бурятии туристы спасли погибающего монгольского мальчика

Вайбер-чат «Тунка-инфо.24/7» рассказал историю спасения 7-летнего мальчика из Монголии, который едва не погиб в ходе отдыха в районе.Как сообщили в чате, мальчик с семьей приехал на отдых в Аршан. Там семья пошла прогуливаться на водопады. Во время фотосессии мальчик сорвался в воду, и его унесло течением вниз головой.На помощь ребенку бросились несколько отдыхавших там мужчин. Они смогли выловить мальчика из реки. К этому времени ребенок уже не подавал признаков жизни, имел множественные ушибы головы и рассеченную область вокруг глаза.Мужчины реанимировали мальчика и доставили его в центр поселка Аршан, где передали медикам. Как уточнили в чате, в спасении ребенка участвовали жители Омска, Улан-Удэ, Саянска и поселка Селенгинск.Фото: «Номер один»