Происшествия 26.08.2024 в 14:13

В Улан-Удэ девушка бросила и обворовала парня, ушедшего в армию

Уехав к новому возлюбленному, она продолжила похищать деньги с карты солдата
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ девушка бросила и обворовала парня, ушедшего в армию
Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 19-летней девушки, подозреваемой в кражах.

Как рассказали в МВД Бурятии, девушка проживала в квартире с парнем и его родителями. В конце 2023 года, после ухода своего молодого человека на срочную службу в армию, она съехала из квартиры, прихватив два его телефона, и отправилась в другой регион к новому возлюбленному. Ущерб от кражи гаджетов составил 85 тысяч рублей.

Спустя время девушка в банковском приложении на украденном телефоне бывшего парня обнаружила кредитную карту номиналом в 55 тысяч рублей. В течение нескольких месяцев злоумышленница тратила с нее небольшие суммы, похитив в общей сложности 53,5 тысячи рублей. Что касается украденных гаджетов, то один она продала, а от второго избавилась из-за поломки.

Как отметили в МВД, девушка нигде не работает. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. По фактам краж возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Фото: «Номер один»
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