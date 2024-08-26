В Улан-Удэ девушка бросила и обворовала парня, ушедшего в армию

Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 19-летней девушки, подозреваемой в кражах.Как рассказали в МВД Бурятии, девушка проживала в квартире с парнем и его родителями. В конце 2023 года, после ухода своего молодого человека на срочную службу в армию, она съехала из квартиры, прихватив два его телефона, и отправилась в другой регион к новому возлюбленному. Ущерб от кражи гаджетов составил 85 тысяч рублей.Спустя время девушка в банковском приложении на украденном телефоне бывшего парня обнаружила кредитную карту номиналом в 55 тысяч рублей. В течение нескольких месяцев злоумышленница тратила с нее небольшие суммы, похитив в общей сложности 53,5 тысячи рублей. Что касается украденных гаджетов, то один она продала, а от второго избавилась из-за поломки.Как отметили в МВД, девушка нигде не работает. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. По фактам краж возбуждены уголовные дела, ведется следствие.Фото: «Номер один»