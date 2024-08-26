Происшествия 26.08.2024 в 14:28
Прокуратура Бурятии будет разбираться в детской драке
В Гусиноозерске несколько детей избили 8-летнего мальчика
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятия поставила на контроль проверку инцидента с детьми в Селенгинском районе.
«По предварительным данным, вечером 25 августа на детской площадке у дома №19 на ул. Комсомольская в Гусиноозерске шестеро несовершеннолетних в возрасте от 8 до 10 лет нанесли побои 8-летнему мальчику. Обстоятельства произошедшего и тяжесть полученных телесных повреждений устанавливаются», - сообщили в надзорном ведомстве.
Как уточнили в ведомстве, в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Сообщение об избиении ребенка ранее появилось в паблике «Весь Гусиноозерск». Его написала мама побитого мальчика.
«Сегодня на площадке 5 мальчиков в возрасте от 8 до 10 лет избивали моего сына, пинали ногами по голове, животу, по ногам, били руками, обсыпали песком. Если кто-то видел, напишите, пожалуйста, в комментариях, буду благодарна», - обратилась к местным жителям женщина.
Фото: «Номер один»
«По предварительным данным, вечером 25 августа на детской площадке у дома №19 на ул. Комсомольская в Гусиноозерске шестеро несовершеннолетних в возрасте от 8 до 10 лет нанесли побои 8-летнему мальчику. Обстоятельства произошедшего и тяжесть полученных телесных повреждений устанавливаются», - сообщили в надзорном ведомстве.
Как уточнили в ведомстве, в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Сообщение об избиении ребенка ранее появилось в паблике «Весь Гусиноозерск». Его написала мама побитого мальчика.
«Сегодня на площадке 5 мальчиков в возрасте от 8 до 10 лет избивали моего сына, пинали ногами по голове, животу, по ногам, били руками, обсыпали песком. Если кто-то видел, напишите, пожалуйста, в комментариях, буду благодарна», - обратилась к местным жителям женщина.
Фото: «Номер один»