Прокуратура Бурятии будет разбираться в детской драке

Прокуратура Бурятия поставила на контроль проверку инцидента с детьми в Селенгинском районе.«По предварительным данным, вечером 25 августа на детской площадке у дома №19 на ул. Комсомольская в Гусиноозерске шестеро несовершеннолетних в возрасте от 8 до 10 лет нанесли побои 8-летнему мальчику. Обстоятельства произошедшего и тяжесть полученных телесных повреждений устанавливаются», - сообщили в надзорном ведомстве.Как уточнили в ведомстве, в ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Сообщение об избиении ребенка ранее появилось в паблике «Весь Гусиноозерск». Его написала мама побитого мальчика.«Сегодня на площадке 5 мальчиков в возрасте от 8 до 10 лет избивали моего сына, пинали ногами по голове, животу, по ногам, били руками, обсыпали песком. Если кто-то видел, напишите, пожалуйста, в комментариях, буду благодарна», - обратилась к местным жителям женщина.Фото: «Номер один»