Происшествия 26.08.2024 в 14:48
В Новосибирске полицейских судят за убийство
Следствие считает, что правоохранители причастны к расправе над сельчанином
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирском областном суде начался процесс по делу об убийстве Владимира Поторокина. Как сообщает КП-Новосибирск, это молодой человек из села Яркуль, который безвестно пропал в феврале 2013 года, а затем был найден мертвым со следами наручников на запястьях. Виновниками его смерти следствие считает бывших сотрудников МВД Алексея Бороздина и Александра Кунца.
Это – не единственное преступление, которое вменяют экс-сотрудникам. Например, у Кунца во время обыска нашли пистолет «Оса», который, считает СКР, полицейский похитил. К его сослуживцу тоже есть еще одна претензия. По материалам дела, один из полицейских проговорился Бороздину об убийстве коллегами Наташи Матюхиной. Но тот не отреагировал.
- Евгений Бартоломей, находясь в отделе внутренних дел, сообщил Бороздину об обстоятельствах совершения в отношении Матюхиной преступления и о месте нахождения ее трупа в селе Еланка Усть-таркского района. Бороздин недобросовестно отнесся к исполнению своих обязанностей, незамедлительно не провел оперативно-розыскные мероприятия, не принял мер к задержанию подозреваемых и обнаружению трупа, - зачитал обвинения прокурор.
Наташа Матюхина пропала в 2010 году по пути из клуба. До прошлого года дело оставалось не раскрытым. Теперь в убийстве девочки обвиняют экс-полицейских – Евгения Бартоломея и Максима Кудрявцева. Это дело расследовали отдельно. Бороздин, Кунц, Бартоломей и Кудрявцев своей вины не признают.
Это – не единственное преступление, которое вменяют экс-сотрудникам. Например, у Кунца во время обыска нашли пистолет «Оса», который, считает СКР, полицейский похитил. К его сослуживцу тоже есть еще одна претензия. По материалам дела, один из полицейских проговорился Бороздину об убийстве коллегами Наташи Матюхиной. Но тот не отреагировал.
- Евгений Бартоломей, находясь в отделе внутренних дел, сообщил Бороздину об обстоятельствах совершения в отношении Матюхиной преступления и о месте нахождения ее трупа в селе Еланка Усть-таркского района. Бороздин недобросовестно отнесся к исполнению своих обязанностей, незамедлительно не провел оперативно-розыскные мероприятия, не принял мер к задержанию подозреваемых и обнаружению трупа, - зачитал обвинения прокурор.
Наташа Матюхина пропала в 2010 году по пути из клуба. До прошлого года дело оставалось не раскрытым. Теперь в убийстве девочки обвиняют экс-полицейских – Евгения Бартоломея и Максима Кудрявцева. Это дело расследовали отдельно. Бороздин, Кунц, Бартоломей и Кудрявцев своей вины не признают.
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