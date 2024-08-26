Происшествия 26.08.2024 в 15:20

Следственный комитет рассказал жуткую историю многодетной семьи из Улан-Удэ

Когда мать троих детей покончила с собой выяснилось, что отец истязал сына
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Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет рассказал жуткую историю многодетной семьи из Улан-Удэ
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого в истязании собственного сына.

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый, пока сожительница работала, оставался дома с тремя детьми.

«С начала февраля 2023 года мужчина, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносил 12-летнему сыну побои, а также унижал его, оскорбляя и заставляя выполнять всю работу по дому. В начале апреля 2024 года сожительница свела счеты с жизнью. При проведении процессуальной проверки по данному факту следствие выявило факты истязания ребенка со стороны отца. Сейчас дети проживают с бабушкой», - сообщили в Следственном комитете.  

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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