Следственный комитет рассказал жуткую историю многодетной семьи из Улан-Удэ

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого в истязании собственного сына.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый, пока сожительница работала, оставался дома с тремя детьми.«С начала февраля 2023 года мужчина, выходя за рамки допустимых методов воспитания, в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносил 12-летнему сыну побои, а также унижал его, оскорбляя и заставляя выполнять всю работу по дому. В начале апреля 2024 года сожительница свела счеты с жизнью. При проведении процессуальной проверки по данному факту следствие выявило факты истязания ребенка со стороны отца. Сейчас дети проживают с бабушкой», - сообщили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»