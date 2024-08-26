В Бурятии за выходные сгорели трактор и микроавтобус

В минувшие выходные в Бурятии произошло два случая возгорания транспорта. Первое происшествие случилось в субботу в Селенгинском районе. Там загорелся трактор. Как сообщили в МЧС Бурятии, пожар оперативно ликвидировали на площади 4 квадратных метров. Вероятно, причиной возгорания стало короткое замыкание.В воскресенье в Северобайкальске загорелся микроавтобус.«На момент прибытия огнеборцев машина была охвачена огнём. Авто полностью выгорело», - рассказали в МЧС.Предварительно, причиной возгорания микроавтобуса стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.Фото: МЧС Бурятии