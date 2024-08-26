Происшествия 26.08.2024 в 15:49
В Бурятии за выходные сгорели трактор и микроавтобус
От автобуса остался лишь обгоревший кузов
Текст: Андрей Константинов
В минувшие выходные в Бурятии произошло два случая возгорания транспорта. Первое происшествие случилось в субботу в Селенгинском районе. Там загорелся трактор. Как сообщили в МЧС Бурятии, пожар оперативно ликвидировали на площади 4 квадратных метров. Вероятно, причиной возгорания стало короткое замыкание.
В воскресенье в Северобайкальске загорелся микроавтобус.
«На момент прибытия огнеборцев машина была охвачена огнём. Авто полностью выгорело», - рассказали в МЧС.
Предварительно, причиной возгорания микроавтобуса стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
Фото: МЧС Бурятии
В воскресенье в Северобайкальске загорелся микроавтобус.
«На момент прибытия огнеборцев машина была охвачена огнём. Авто полностью выгорело», - рассказали в МЧС.
Предварительно, причиной возгорания микроавтобуса стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
Фото: МЧС Бурятии
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