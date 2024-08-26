Перед ограблением в Бурятии вор постучался в дверь и попросил воды

Жительницу Улан-Удэ вор ограбил в ее квартире, постучав в дверь и попросив воды. Судимый житель Ангарска сорвал с женщины золотую цепочку, которую заприметил еще, когда потерпевшая шла домой.

Заявление о грабеже от 49-летней местной жительницы поступило в полицию города вечером 20 августа.

- Злоумышленник, заметив надетое на прохожей ювелирное изделие, проследовал за ней до подъезда. Затем, когда она зашла в квартиру, постучался в дверь и попросил воды, солгав, что пришёл к соседям, которых не оказалось дома.

Взяв в руки поданный ему стакан с водой, он оттолкнул женщину и, резко сдёрнув с её шеи цепочку, скрылся. Ущерб составил 35 тысяч рублей, - рассказали в МВД республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП №2.

- Им оказался 43-летний уроженец г. Ангарска, отбывавший наказание в исправительном центре для осужденных к принудительным работам в Улан-Удэ.

Похищенное украшение мужчина сдал в ломбард, якобы «чтобы вырученными средствами закрыть недостачу на работе и оплатить покупку медикаментов для лечения возникшего у него заболевания». Ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и против жизни и здоровья, - добавили в полиции.

В настоящее время он заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site