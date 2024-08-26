Происшествия 26.08.2024 в 17:22

В Бурятии дети подрались из-за бутылки с водой

В МВД сообщили подробности инцидента в Гусиноозерске
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии дети подрались из-за бутылки с водой
В Бурятии сотрудники ПДН продолжают проверку по факту драки ребятишек на детской площадке в Гусиноозерске. Как сообщили в МВД, опрошены пострадавший 8-летний мальчик и его мама, узнавшая о случившемся от сына, а также еще 6 детей, находившиеся во дворе дома.

«По предварительной информации, участниками инцидента, начавшегося со словесной перепалки и закончившегося дракой, стали четыре мальчика от 7 до 9 лет. Дети поссорились из-за бутылки с водой. Конфликт носил обоюдный характер. Никто из детей или их родителей на профилактических учетах в ПДН не состоит», - рассказали в полиции.

Сейчас инспектор выдал направление матери ребенка на его освидетельствование на наличие телесных повреждений. По его результатам будет принято правовое решение. Как отметили в МВД, видимых следов побоев на теле мальчика нет.

Напомним, сообщение об избиении ребенка ранее появилось в паблике «Весь Гусиноозерск». Его написала мама побитого мальчика.

«Сегодня на площадке 5 мальчиков в возрасте от 8 до 10 лет избивали моего сына, пинали ногами по голове, животу, по ногам, били руками, обсыпали песком. Если кто-то видел, напишите, пожалуйста, в комментариях, буду благодарна», - обратилась к местным жителям женщина.

Инцидент уже поставила на контроль прокуратура Бурятии.

Фото: «Номер один»
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драка дети

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