Происшествия 27.08.2024 в 09:03
Бурятию снова тряхнуло
Сейсмологи зафиксировали землетрясение с эпицентром на Байкале
Текст: Андрей Константинов
Сегодня около часа ночи на Байкале произошло землетрясение. Его эпицентр находился в 17 км севернее поселка Новый Энхэлук. Магнитуда подземных толчков составила 3,5 балла, сообщает Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН».
Напомним, несколько дней назад целая серия землетрясений произошла в Муйском районе. Их магнитуда составляла от 3,1 до 4,6 балла.
Фото: seis-bykl.ru
Напомним, несколько дней назад целая серия землетрясений произошла в Муйском районе. Их магнитуда составляла от 3,1 до 4,6 балла.
Фото: seis-bykl.ru
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