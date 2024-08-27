Происшествия 27.08.2024 в 09:03

Бурятию снова тряхнуло

Сейсмологи зафиксировали землетрясение с эпицентром на Байкале
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Текст: Андрей Константинов
Бурятию снова тряхнуло
Сегодня около часа ночи на Байкале произошло землетрясение. Его эпицентр находился в 17 км севернее поселка Новый Энхэлук. Магнитуда подземных толчков составила 3,5 балла, сообщает Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН».

Напомним, несколько дней назад целая серия землетрясений произошла в Муйском районе. Их магнитуда составляла от 3,1 до 4,6 балла.

Фото: seis-bykl.ru
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