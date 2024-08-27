Жителя Улан-Удэ задержали за желание воевать против России

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя УФСБ Бурятии и продлил срок содержания под стражей в отношении мужчины, который пытался примкнуть к террористической организации.«По версии следствия, обвиняемый в ходе переписки инициативно высказал желание принять участие в деятельности террористической организации, направленной на подрыв основ конституционного строя России. Приобретя электронный билет до Москвы, мужчина планировал проследовать на Украину для участия в деятельности украинского военизированного объединения, однако был задержан сотрудниками УФСБ по РБ», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.Продление срока содержания мужчины под стражей суд мотивировал тяжестью предъявленного обвинения, а также тем, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, либо иным способом воспрепятствовать предварительному следствию.Сам фигурант не стал обжаловать судебное постановление, оно уже вступило в законную силу.Фото: «Номер один»