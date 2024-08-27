Происшествия 27.08.2024 в 09:19

Жителя Улан-Удэ задержали за желание воевать против России

Сейчас мужчина находится в СИЗО, ему продлили срок содержания под стражей
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Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ задержали за желание воевать против России
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя УФСБ Бурятии и продлил срок содержания под стражей в отношении мужчины, который пытался примкнуть к террористической организации.

«По версии следствия, обвиняемый в ходе переписки инициативно высказал желание принять участие в деятельности террористической организации, направленной на подрыв основ конституционного строя России. Приобретя электронный билет до Москвы, мужчина планировал проследовать на Украину для участия в деятельности украинского военизированного объединения, однако был задержан сотрудниками УФСБ по РБ», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Продление срока содержания мужчины под стражей суд мотивировал тяжестью предъявленного обвинения, а также тем, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда, либо иным способом воспрепятствовать предварительному следствию.

Сам фигурант не стал обжаловать судебное постановление, оно уже вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
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