Происшествия 27.08.2024 в 09:50
В Улан-Удэ иномарка раздавила кусты
Происшествие случилось на глазах у лесников
Текст: Андрей Константинов
26 августа в конце рабочего дня в Улан-Удэ сотрудники Городского лесничества стали свидетелями неприятного инцидента. На ул. Тобольская женщина за рулем автомобиля «Хонда Инсайт» не справилась с управлением и выехала на обочину дороги, где повредила три взрослых куста ильма.
Сотрудники лесничества составили акт повреждения кустарников и передадут его в ГИБДД для взыскания ущерба.
Фото: МБУ «Городское лесничество»
«Сотрудники МБУ «Городское лесничество» зафиксировали факт повреждения городского имущества и номер автомобиля виновника. Водитель, несмотря на предупреждение о возмещении ущерба, срочно покинула место ДТП», - рассказали в ведомстве.
Сотрудники лесничества составили акт повреждения кустарников и передадут его в ГИБДД для взыскания ущерба.
Фото: МБУ «Городское лесничество»
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