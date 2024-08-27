В Улан-Удэ иномарка раздавила кусты

«Сотрудники МБУ «Городское лесничество» зафиксировали факт повреждения городского имущества и номер автомобиля виновника. Водитель, несмотря на предупреждение о возмещении ущерба, срочно покинула место ДТП», - рассказали в ведомстве.





26 августа в конце рабочего дня в Улан-Удэ сотрудники Городского лесничества стали свидетелями неприятного инцидента. На ул. Тобольская женщина за рулем автомобиля «Хонда Инсайт» не справилась с управлением и выехала на обочину дороги, где повредила три взрослых куста ильма.Сотрудники лесничества составили акт повреждения кустарников и передадут его в ГИБДД для взыскания ущерба.Фото: МБУ «Городское лесничество»