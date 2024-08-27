Происшествия 27.08.2024 в 10:14

В Бурятии короткое замыкания уничтожило кабину УАЗика

Водитель вовремя покинул авто и вызвал пожарных
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии короткое замыкания уничтожило кабину УАЗика

Вчера вечером, 26 августа, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии произошел пожар. Во время поездки водитель почувствовал запах бензина и дыма, поэтому незамедлительно покинул салон автомобиля.

Прибывшие по вызову автовладельца огнеборцы потушили возгорание за три минуты.

- В результате пожара изнутри выгорела кабина автомобиля «УАЗ 452» на общей площади 2 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В ведомстве напоминают водителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

- Своевременно устраняйте неисправность автомобиля при обнаружении подтечки горюче-смазочных материалов. Для ликвидации возможного возгорания автомобиля оборудуйте его первичными средствами пожаротушения: сертифицированными огнетушителями – углекислотными или порошковыми, объемом не менее 2 литров. При возникновении возгорания автомобиля необходимо покинуть салон транспортного средства и позвонить по телефону «101» или «112», - добавили в ГО и ЧС.

Фото:  РА ГО и ЧС

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кабина замыкание автомобиль проводка

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