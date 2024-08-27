За один день в Бурятии произошло два тройных ДТП

Вчера, 26 августа, в Бурятии было зафиксировано два тройных ДТП. Одно произошло в Кяхтинском районе утром, другое вечером в Иволгинском.

- В 9 км от Кяхты 40-летний водитель автомобиля «УАЗ-396255» совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «Исудзу Эльф», которая по инерции совершила столкновение с автомобилем «Тойота Королла». В результате ДТП травмы получили две 39-летние пассажирки отечественного автомобиля. Обе не были пристегнуты ремнями безопасности, - рассказали в ГИБДД республики.

Второе подобное ДТП произошло в Иволгинском районе вечером.

- В 5 км от села Ошурково 51-летний водитель автомобиля «КАМАЗ», не соблюдая дистанцию, совершил столкновение со следующей в попутном направлении автомашиной «Хендэ Санта Фе», которая совершила столкновение с автомобилем «Тойота Приус». В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три пассажира автомашины «Хендэ Санта Фе», - добавили в полиции.

Фото: ГИБДД РБ