Происшествия 27.08.2024 в 12:01
Наехавший на мальчика автомобиль в Улан-Удэ сломал ему ногу
Школьник переходил дорогу по пешеходному переходу
Текст: Елена Кокорина
Вчера утром, 26 августа, в Улан-Удэ произошел очередной наезд на пешехода. Пострадавшим оказался 15-летний мальчик, переходивший дорогу по пешеходному переходу в районе Саян.
- В Улан-Удэ около 10 часов утра 64-летний водитель автомобиля «Хонд Одиссей» на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Терешковой совершил наезд на 15-летнего мальчика, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП школьник с переломом обеих костей левой голени госпитализирован в медицинское учреждение.
Фото: ГИБДД РБ