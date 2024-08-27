Происшествия 27.08.2024 в 12:45
Сельчанин из Бурятии заплатил за спектакль полмиллиона рублей
Аферисты разыграли перед мужчиной настоящее представление
Текст: Андрей Константинов
Об очередной жертве мошенников сообщили сегодня в МВД Бурятии. Им стал 56-летний житель Мухоршибирского района. Мужчина озвучил коды из смс аферисту, который выдал себя за сотрудника организации сотовой связи. Коды ему понадобились, по легенде, «для продления договора абонентского обслуживания».
Затем на связь с сельчанином вышли работники «службы безопасности Центробанка». Они сообщили, что аккаунт мужчины на Госуслугах взломан и на него пытаются оформить займ. Чтобы сохранить деньги, сельчанину посоветовали написать заявление на имя «руководителя службы прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России» и отправить его через мессенджер. А после для большей убедительности прислали видеоотчет, где «должностное лицо» проставляет на его бланк гербовую печать.
Аферисты рекомендовали мужчине обезопасить свои деньги, сняв их и переведя на «безопасные счета». Мужчина так и сделал и в итоге лишился 500 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
Затем на связь с сельчанином вышли работники «службы безопасности Центробанка». Они сообщили, что аккаунт мужчины на Госуслугах взломан и на него пытаются оформить займ. Чтобы сохранить деньги, сельчанину посоветовали написать заявление на имя «руководителя службы прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России» и отправить его через мессенджер. А после для большей убедительности прислали видеоотчет, где «должностное лицо» проставляет на его бланк гербовую печать.
Аферисты рекомендовали мужчине обезопасить свои деньги, сняв их и переведя на «безопасные счета». Мужчина так и сделал и в итоге лишился 500 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество