Сельчанин из Бурятии заплатил за спектакль полмиллиона рублей

Об очередной жертве мошенников сообщили сегодня в МВД Бурятии. Им стал 56-летний житель Мухоршибирского района. Мужчина озвучил коды из смс аферисту, который выдал себя за сотрудника организации сотовой связи. Коды ему понадобились, по легенде, «для продления договора абонентского обслуживания».Затем на связь с сельчанином вышли работники «службы безопасности Центробанка». Они сообщили, что аккаунт мужчины на Госуслугах взломан и на него пытаются оформить займ. Чтобы сохранить деньги, сельчанину посоветовали написать заявление на имя «руководителя службы прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России» и отправить его через мессенджер. А после для большей убедительности прислали видеоотчет, где «должностное лицо» проставляет на его бланк гербовую печать.Аферисты рекомендовали мужчине обезопасить свои деньги, сняв их и переведя на «безопасные счета». Мужчина так и сделал и в итоге лишился 500 тысяч рублей.Фото: «Номер один»