Происшествия 27.08.2024 в 13:34

Прокуратура Бурятии взяла на контроль ДТП с шестью пострадавшими детьми

Две аварии произошли в районах республики
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Текст: Елена Кокорина
Прокуратура Бурятии взяла на контроль ДТП с шестью пострадавшими детьми

Прокуратура Республики Бурятия поставила на контроль проверку по факту двух дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали несколько детей.

В Кяхте дети оказались не пристегнутыми ремнями безопасности в машине, которая вылетела с дороги в кювет от столкновения с коровой и перевернулась. Авария произошла вчера, 26 августа. Четверо детей, как и их 43-летняя мать, получили различные травмы и были госпитализированы.


Во второй аварии, которая произошла в поселке Заиграево, пострадали двое подростков 11 и 12 лет. Они ехали на мотоцикле и не уступили дорогу легковому автомобилю. От удара с ним, школьники получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

Причины и условия произошедшего, тяжесть телесных повреждений устанавливаются.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по установлению причин и условий, повлекших ДТП, исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике детского травматизма. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировали в прокуратуре республики.

Фото: ГИБДД РБ

 

 

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