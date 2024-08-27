Происшествия 27.08.2024 в 16:34

Работая в Бурятии забайкалец обворовывал своего работодателя

Он похищал телефоны и продавал их
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Текст: Елена Кокорина
Работая в Бурятии забайкалец обворовывал своего работодателя

В Улан-Удэ уголовному преследованию за кражи телефонов подвергли 19-летнего жителя Забкрая. Работая с весны в сортировочном цехе интернет-магазина, преимущественно в ночные и вечерние смены, он похитил несколько телефонов и продал их.

- С апреля по август 2024 года молодой человек похищал сотовые телефоны, оставляя после себя лишь пустые коробки. Два гаджета из трех он продал, последний оставил для собственного пользования. В настоящее время он изъят полицейскими. В содеянном подозреваемый признался. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, - рассказали в МВД республики.
В полиции добавили, что молодой человек является уроженцем Забайкальского края. На работу в сортировочный цех интернет-магазина в Улан-Удэ он устроился несколько месяцев назад после обучения в колледже.
Фото: loon.site

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кража телефон интернет-магазин

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