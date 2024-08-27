Происшествия 27.08.2024 в 16:49

«Выдавили его всем поселком»

Родители добились, чтобы пятиклассника, который ставил детей на колени, отправили в спецприёмник
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Текст: КП-Новосибирск
«Выдавили его всем поселком»
Пятиклассника (на фото) отправили в спецприемник на год. Фото: предоставлено местными жителями
Под Новосибирском суд назначил год спецприёмника 12-летнему подростку, который ставил детей на колени, а над одним из младшеклассников надругался. Об этом сообщила КП-Новосибирск мама пострадавшего ребёнка.

Напомним, скандал начался в мае в одном из посёлков Новосибирской области. По словам местных жителей, 12-летний Лёша* с одногодками поймали второклассника, завели его в рощу и начали измываться — ставили на колени, плевали в него, а потом надругались. После ЧП посыпались жалобы: Алексей унижал и других детей. Так, 15 мая он с друзьями встретил третьеклассника Пашу* у магазина. Паша попытался уехать от ребят на велосипеде, но Лёша его остановил, сказал, что это «его территория». Ребёнок помладше, испугавшись конфликта, стал извиняться за то, что «по ней ездит». Лёша заставил встать его на колени, а его друг размахнулся ногой перед лицом Паши. Ребёнок молил о прощении, а мальчики постарше издевались: «Пацаны не извиняются».

Всё это хулиганы сняли на камеру мобильника. И через две недели видео с извинениями Паши облетело весь посёлок, в том числе попало на глаза и маме униженного мальчика. Ролик посмотрела глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и потребовала провести проверку.

- На основании решения Тогучинского районного суда от 26 июля 2024 года в целях предупреждения совершения повторных общественно-опасных деяний подросток помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на один год, - сообщили в третьем следственном отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области.

Ранее родители младшеклассников направляли коллективное письмо в Минобразования региона, просили исключить Лёшу из школы ради безопасности других детей. Ведь мама мальчика считала, что ничего страшного ее сын не делает.

- Можно сказать, выдавили его всем поселком. Очень хотели обезопасить своих детей. Наверное, не буду пока подавать иск к его родителям о возмещении морального вреда. Для меня самое главное, что у сына с психикой ничего не случилось. Я просто, как и все, хотела, чтобы Лёшу уже быстрее убрали из школы, с улиц, чтобы сын мог спокойно гулять, а не подвергаться унижениям, - сообщила мама пострадавшего мальчика.

*Имена детей изменены
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