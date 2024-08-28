В Бурятии осталось потушить три лесных пожара

В Бурятии за прошедшие сутки обнаружили два новых лесных пожара. Оба возникли в Баунтовском районе, их причиной стала сухая гроза. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, за этот же период удалось ликвидировать пять возгораний: в Баунтовском и Курумканском районах.«На утро 28 августа в республике действует 3 лесных пожара - в Баунтовском и Северо-Байкальском районах. Их общая площадь составляет 788 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении возгораний сейчас задействованы 11 человек», - сообщили в РАЛХе.Фото: РАЛХ