Происшествия 28.08.2024 в 10:49

В Бурятии осталось потушить три лесных пожара

Их общая площадь составляет 788 га
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осталось потушить три лесных пожара
В Бурятии за прошедшие сутки обнаружили два новых лесных пожара. Оба возникли в Баунтовском районе, их причиной стала сухая гроза. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, за этот же период удалось ликвидировать пять возгораний: в Баунтовском и Курумканском районах.

«На утро 28 августа в республике действует 3 лесных пожара - в Баунтовском и Северо-Байкальском районах. Их общая площадь составляет 788 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении возгораний сейчас задействованы 11 человек», - сообщили в РАЛХе.

Фото: РАЛХ
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