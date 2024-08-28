Происшествия 28.08.2024 в 11:31
В Улан-Удэ козлу сломали рога
Фигурки животных вновь пострадали от рук недобросовестных горожан
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вандалы повредили фигуру козлика в летней зоне отдыха на площади Советов. У животного оторвали оба рога, а у других фигур вырвали глаза. Сегодня сотрудники Комбината по благоустройству демонтировали козлика для ремонта.
«Дорогие улан-удэнцы и гости столицы! Просим вас бережно относиться к общему имуществу. Лето уже заканчивается, давайте будем наслаждаться красотой зоны отдыха. Фигуры созданы для эстетического наслаждения, а не для того, чтобы на них сидели — под нагрузкой они могут быть повреждены», - обратились власти к горожанам.
В мэрии также напомнили, что на площади ведется видеонаблюдение.
Напомним, фигурки животных на площади Советов уже не раз становились жертвами вандалов. Так в июле от рук недобросовестных горожан пострадал бык, которого пришлось ремонтировать. Также объектом вандализма становились и медведи в сквере «Зодчий».
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Дорогие улан-удэнцы и гости столицы! Просим вас бережно относиться к общему имуществу. Лето уже заканчивается, давайте будем наслаждаться красотой зоны отдыха. Фигуры созданы для эстетического наслаждения, а не для того, чтобы на них сидели — под нагрузкой они могут быть повреждены», - обратились власти к горожанам.
В мэрии также напомнили, что на площади ведется видеонаблюдение.
Напомним, фигурки животных на площади Советов уже не раз становились жертвами вандалов. Так в июле от рук недобросовестных горожан пострадал бык, которого пришлось ремонтировать. Также объектом вандализма становились и медведи в сквере «Зодчий».
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегивандализм