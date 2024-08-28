Происшествия 28.08.2024 в 12:17
У жительницы Улан-Удэ забрали выпавшего из окна сына
Ребенка, который получил тяжелые травмы, будет воспитывать бабушка
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Улан-Удэ, обвиняемой по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).
Как рассказали в следственном ведомстве, происшествие случилось на станции Дивизионная. Около полудня 20 мая женщина оставила пятилетнего сына одного в квартире, расположенной на 4-м этаже дома, а сама уехала по личным делам и отсутствовала до позднего вечера, безразлично относясь к жизни и здоровью ребенка. Мальчик во время отсутствия матери открыл одно из окон, не имевших специальных запорных устройств, и выпал наружу. При падении и ударе о землю он получил тяжкие травмы.
Упавшего возле дома ребенка обнаружили местные жители. Мальчика госпитализировали, благодаря своевременной медицинской помощи удалось сохранить ему жизнь. Сейчас по заявлению органов опеки и попечительства женщина ограничена в родительских правах в отношении сына, который передан на воспитание бабушке. Ранее она была лишена родительских прав в отношении еще двух детей.
В настоящее время уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отметим, падение детей из окон – к сожалению, не редкость для Улан-Удэ. С начала года было зафиксировано уже несколько таких случаев. Последний случился 12 августа, когда из окна третьего этажа на улице Ринчино в Улан-Удэ выпал двухлетний мальчик. Позже он скончался в больнице.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в следственном ведомстве, происшествие случилось на станции Дивизионная. Около полудня 20 мая женщина оставила пятилетнего сына одного в квартире, расположенной на 4-м этаже дома, а сама уехала по личным делам и отсутствовала до позднего вечера, безразлично относясь к жизни и здоровью ребенка. Мальчик во время отсутствия матери открыл одно из окон, не имевших специальных запорных устройств, и выпал наружу. При падении и ударе о землю он получил тяжкие травмы.
Упавшего возле дома ребенка обнаружили местные жители. Мальчика госпитализировали, благодаря своевременной медицинской помощи удалось сохранить ему жизнь. Сейчас по заявлению органов опеки и попечительства женщина ограничена в родительских правах в отношении сына, который передан на воспитание бабушке. Ранее она была лишена родительских прав в отношении еще двух детей.
В настоящее время уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отметим, падение детей из окон – к сожалению, не редкость для Улан-Удэ. С начала года было зафиксировано уже несколько таких случаев. Последний случился 12 августа, когда из окна третьего этажа на улице Ринчино в Улан-Удэ выпал двухлетний мальчик. Позже он скончался в больнице.
Фото: «Номер один»
Тегинесчастный случай ребенок