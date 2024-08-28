Происшествия 28.08.2024 в 12:32
В Бурятии две недели не могут найти пропавшего пенсионера
86-летний мужчина нуждается в медицинской помощи
Текст: Андрей Константинов
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 86-летнего жителя села Тапхар Иволгинского района Ария Лескова. О судьбе мужчины ничего не известно с 14 августа.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.
Был одет, предположительно, в зеленую армейскую рубашку, черные брюки и черные ботинки.
Известно, что пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи и имеет проблемы с памятью.
Всех, кто имеет информацию о пропавшем пенсионере, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер 112. Также для розыска мужчины требуется помощь добровольцев.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.
Был одет, предположительно, в зеленую армейскую рубашку, черные брюки и черные ботинки.
Известно, что пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи и имеет проблемы с памятью.
Всех, кто имеет информацию о пропавшем пенсионере, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или на номер 112. Также для розыска мужчины требуется помощь добровольцев.
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