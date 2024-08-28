Происшествия 28.08.2024 в 18:20

17-летний подросток исчез после посещения ТЦ в Улан-Удэ

Торговый центр он покинул неделю назад
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Текст: Елена Кокорина
17-летний подросток исчез после посещения ТЦ в Улан-Удэ

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 17-летнего Ивана Ракова. 21 августа около 22 часов он вышел из торгового центра в 110 микрорайоне и до настоящего времени не вернулся.

По имеющейся информации, последний раз он выходил на связь с родственниками 26 августа. Ранее подросток уже неоднократно уходил, отмечают в полиции республики.

Приметы: европейской внешности, на вид 17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

Был одет в футболку черного цвета, штаны черные с белыми лампасами и надписью «Adidas», кроссовки черного цвета с белыми полосками.

При наличии какой-либо информации о несовершеннолетнем или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)543-20-49, 8(3012)43-02-02, 102 (112).

Фото: полиция Бурятии

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